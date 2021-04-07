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    10:55, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Коронавирус у пожилых протекает в тяжелой форме почти в 30% случаев – эксперт

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    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Коронавирус у пожилых людей почти в 30% случаев протекает в тяжелой форме, на аппарат ИВЛ попадают 10% людей старшего возраста, рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в интервью газете «Известия», опубликованном в среду. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «COVID-19 в тяжелой форме у пожилых людей протекает почти в 30% случаев. <...> Согласно мировой статистике, на ИВЛ попадают 10% пожилых», - сообщила она изданию, отметив, что легко коронавирусную инфекцию переносят только дети и молодые люди.

    Эксперт также обратила внимание на психическое состояние пожилых людей, находившихся в изоляции в связи с пандемией. У них сократилось количество социальных контактов и снизилась физическая и когнитивная активность, что приводит к ускорению процессов старения, сообщила она газете. «На этом фоне у людей старшего возраста уменьшается масса и сила мышц (развивается саркопения), повышается риск падений, прогрессирует остеопороз, развивается депрессия, страдает память», - отметила Ткачева, добавив, что необходимо создать программы реабилитации для пожилых людей, находившихся в изоляции.

    Гериатр также рассказала газете о рекомендациях Минздрава по лечению и реабилитации после COVID-19, где собраны эффективные подходы к лечению пожилых граждан вне зависимости от места их проживания. «В частности, мы обратили внимание на синдром мальнутриции - недостаточности питания у пожилых пациентов, который значительно ухудшает прогноз. Так, например, для быстрого восстановления требуется значительное количество белка, достаточно высокая калорийность питания. Поэтому мы разработали специальные программы питания», - добавила она.

    Ткачева рассказала и о синдроме саркопении, развивающемся у многих пожилых людей во время коронавирусной инфекции, при котором уменьшается мышечная масса. «Для коррекции этого синдрома используется специальная физическая активность и питание с увеличением количества белка. Для молодых людей мы рекомендуем 0,8 г белка на 1 кг массы тела, а пожилым людям, которые перенесли COVID-19, - от 1,2 до 1,5 г на 1 кг массы тела», - сказала она.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Россия
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