Коронавирус: Турция запретила курение в общественных местах

АНКАРА. КАЗИНФОРМ. По данным министра внутренних дел Турции, власти страны в среду ввели запрет на курение в многолюдных общественных местах, чтобы замедлить недавний всплеск числа пациентов с симптомами коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters .

В последнее время зафиксирован резкий рост ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Турции. Так, в среду было выявлено 2693 случая инфицирования среди населения.

МВД ТР заявило, что запрет на курение направлен на обеспечение соблюдения гражданами правил ношения защитных масок в общественных местах, поскольку люди спускают их во время курения.

«По этой причине, чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение в областях, регионах, и особенно в таких местах, как проспекты, улицы, площади и остановки общественного транспорта», - отмечается в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал граждан полностью соблюдать правила ношения масок и социального дистанцирования. «Я всего лишь прошу вас сделать то, что вы можете. Больше ничего», - написал Коджа в Twitter.

На этой неделе в некоторых провинциях, в том числе в столице страны Анкаре и ее крупнейшем городе Стамбуле, была введена частичная изоляция пожилых людей, гражданам старше 65 лет запрещается находиться на улице с 10:00 до 16:00.

Президент Р. Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, ежедневно будут закрываться в 22:00 в рамках мер по борьбе с пандемией.

По данным Минздрава, в Турции более 400 тысяч человек заразились коронавирусом и 11145 умерли.





Автор: Серикбол Кошмаганбетов