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Коронавирус: три региона Казахстана - в «желтой» зоне
20 Декабря 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три региона остаются в «желтой» зоне по коронавирусу в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 декабря 2021 года, в «желтой» зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
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