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Коронавирус: три города и восемь областей РК в «красной» зоне
14 Января 2022 08:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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