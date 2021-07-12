Коронавирус: три города и восемь областей находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.