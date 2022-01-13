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Коронавирус: три города и пять областей Казахстана в «красной» зоне
13 Января 2022 09:59
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская области.
В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, области.
В «зеленой» зоне: Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
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