Коронавирус: три города и пять областей Казахстана в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская области.

В «желтой» зоне: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, области.

В «зеленой» зоне: Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.