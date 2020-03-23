Коронавирус: Существует ли проработанный механизм погребения на случай летального исхода
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев ответил на вопрос журналистов, существует ли проработанный механизм погребения на случай летального исхода, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас разработан алгоритм, который соответствует нормам и стандартам, принятым во всем мире. Поэтому этот вопрос по конкретным людям, думаю, не будем обсуждать», - сказал Даурен Абаев.
По его словам, всего в стране обеспечена готовность 27 тысяч койкомест. В столице загруженность не превысила 25 процентов, а в Алматы - менее 12 процентов.
Министр информации и общественного развития также пояснил вопрос о производства масок.
«Ежесуточный объем всех производимых масок – 640 тысяч штук. Объем будет наращиваться до одного млн. в сутки. В городах Алматы и Нур-Султан будет организована бесплатная выдача масок для групп лиц», - отметил Д. Абаев.
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