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Коронавирус: Существует ли проработанный механизм погребения на случай летального исхода

23 Марта 2020 17:00
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Коронавирус: Существует ли проработанный механизм погребения на случай летального исхода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции о текущей ситуации по коронавирусной инфекции министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев ответил на вопрос журналистов, существует ли проработанный механизм погребения на случай летального исхода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас разработан алгоритм, который соответствует нормам и стандартам, принятым во всем мире. Поэтому этот вопрос по конкретным людям, думаю, не будем обсуждать», - сказал Даурен Абаев.


По его словам, всего в стране обеспечена готовность 27 тысяч койкомест. В столице загруженность не превысила 25 процентов, а в Алматы - менее 12 процентов.

Министр информации и общественного развития также пояснил вопрос о производства масок.


«Ежесуточный объем всех производимых масок – 640 тысяч штук. Объем будет наращиваться до одного млн. в сутки. В городах Алматы и Нур-Султан будет организована бесплатная выдача масок для групп лиц», - отметил Д. Абаев.



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Ключевые слова: Правительство РК, Коронавирус в РК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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