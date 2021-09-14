Коронавирус: Снижение заболеваемости отмечается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – За последние две недели в Северо-Казахстанской области отмечается снижение заболеваемости на 44%. Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии зарегистрировано 23 354 случая коронавируса. За последние сутки зафиксировано 75 случаев. 92% пациентов вылечились. 181 человек скончался. Количество пациентов вдвое снизилось», - рассказал замакима области.

Аскар Сакикереев напомнил, что три месяца назад за сутки регистрировалось до 171 случая коронавируса.

«Это был самый высокий показатель в области за все время пандемии. За последние две недели по сравнению с предыдущими отмечается снижение заболеваемости на 44%. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 195 человек. Из числа больных выявлены при самообращении 65%, среди контактных – 22%, с профилактической целью -13 %», - отметил он.

По возрастному составу наиболее высокий удельный вес составляют лица старше 30-60 лет - 31%.

Отметим, сегодня о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказали представители акимата и управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.