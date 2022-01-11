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Коронавирус: Шымкент перешел в «красную» зону

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Января 2022, 08:42
Коронавирус: Шымкент перешел в «красную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Шымкент.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области.

В «зеленой» зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2216 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Минздрав РК   Здравоохранение   Шымкент   Коронавирус в РК  
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