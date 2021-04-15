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Коронавирус: Шымкент перешел в «красную» зону, ВКО – в «желтую»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Апреля 2021, 10:16
Коронавирус: Шымкент перешел в «красную» зону, ВКО – в «желтую»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению КВИ в РК.

В «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В «зелёной» зоне: Костанайская и Туркестанская области.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля, Шымкент находился в «желтой» зоне, а Восточно-Казахстанская область – в «зеленой» зоне.

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