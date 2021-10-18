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Коронавирус: шесть регионов РК - в «красной» зоне

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
18 Октября 2021, 09:00
Коронавирус: шесть регионов РК - в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 октября, шесть регионов страны - в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Алматинская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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