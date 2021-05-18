Коронавирус: шесть регионов Казахстана находятся в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Алексей Цой, согласно мирового рейтинга из 221 страны Казахстан по показателю заболеваемости находится на 105 месте, по показателю летальности - на 106 месте.

Республика Казахстан на сегодня находится в «желтой» зоне.

«В «красной» зоне находятся шесть регионов - Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Атырауская области. В «желтой» зоне находятся пять регионов - Актюбинская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская области, город Шымкент. Остальные шесть регионов - в «зеленой» зоне», - сообщил министр здравоохранения в ходе заседания Правительства.

По данным Минздрава, в Казахстане на 18 мая зарегистрировано 362 030 больных с положительным результатом COVID-19, и 54 153 случая КВИ минус.



