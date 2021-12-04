+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: Северо-Казахстанская область по-прежнему в «красной» зоне

4 Декабря 2021 08:40
Поделиться:
Коронавирус: Северо-Казахстанская область по-прежнему в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции
1122 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки 686 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки 223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области

В «красной» зоне: Северо-Казахстанская область.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировано от коронавирусной инфекции
1122 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
686 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
223 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
Популярное
1 В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
2 В рабстве держали 55-летнюю женщину в Костанайской области
3 Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
4 Среднюю зарплату учителей назвал Асхат Аймагамбетов
5 Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
6 Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Читайте также
Алексей Цой посетил колонию в Карагандинской области
Новое отделение скорой помощи открыто в районе Костанайской области
В Казахстан из Германии экстрадирован гражданин России, находившийся в международном розыске
В рабстве держали 55-летнюю женщину в Костанайской области
Экопосты в Алматы: водителей оштрафовали более чем на 24 миллиона тенге
Среднюю зарплату учителей назвал Асхат Аймагамбетов
Молодую пару сбили на пешеходном переходе в Алматы: погиб парень
Наказание за подделку паспортов вакцинации может быть ужесточено – МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив