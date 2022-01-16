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Коронавирус: Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону
16 Января 2022 09:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 16 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская области
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области.
Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах РК на 15 января, Северо-Казахстанская область находилась в «зеленой» зоне по степени распространения КВИ в стране.
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