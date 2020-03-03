Коронавирус: семерых пассажиров авиарейса из Милана доставили в инфекционную больницу Тбилиси

ТБИЛИСИ. КАЗИНФОРМ - Семерых пассажиров, приехавших в Тбилиси из Милана, прямо из аэропорта доставили в инфекционную больницу столицы Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Во время проверки в аэропорту у них зафиксировали повышенную температуру тела, после чего специальная группа скорой медицинской помощи перевезла их в клинику.

По словам медиков, состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Исследования не показали особых изменений.

«Состояние пациентов удовлетворительное. У нескольких человек есть температура максимум до 37 градусов. Серьезных жалоб нет: только легкая боль в горле и сухой кашель. Результаты их тестов станут известны во второй половине дня», — заявил журналистам врач клиники Александр Гогинава.

Как сообщает грузинское издание, в боксированных палатах инфекционной больницы Тбилиси находятся 25 пациентов. По словам врачей, все они чувствуют себя хорошо. На коронавирус пока не обследованы 11 человек. Их результаты анализа на коронавирус должны быть известны к концу дня.

Что касается состояния трех пациентов, у которых подтверждено инфицирование коронавирусом, то по словам врачей, болезнь протекает у них в легкой форме.

«На этом этапе каких-либо осложнений у них нет, и они находятся в фазе мониторинга и исследования. У них наблюдается низкая температура — до 37.3. Пока их выписка не планируется, однако их состояние удовлетворительное, и мы не ожидаем осложнений», — заявил Гогинава.

К 3 марта коронавирус в Грузии был выявлен у трех человек – двух мужчин, побывавших в Иране, а также у женщины, побывавшей в Италии.

Правительство со 2 марта объявило о двухнедельных каникулах в детских садах и школах страны, хотя обычно весенние каникулы начинаются 9 марта. Минздрав Грузии рекомендовал провести дезинфекцию в учебных заведениях после того, как в Грузии был зафиксирован третий случай коронавируса.

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом рекомендовал отменить мероприятия в местах массового скопления людей с целью предотвращения распространения вируса. Некоторые ведомства, компании и организации перешли на дистанционную работу.

Фото: newstbilisi.info