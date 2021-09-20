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    08:25, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: семь регионов РК - в «желтой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 сентября, семь регионов находятся в «желтой» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Мангистауская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В«зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская области.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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