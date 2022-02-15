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Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне
15 Февраля 2022 08:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 февраля, Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
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