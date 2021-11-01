Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 ноября в «красной» зоне находятся четыре региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.