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    08:33, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: семь регионов РК - в «зеленой» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 ноября в «красной» зоне находятся четыре региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. В «желтой» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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