08:30, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус: семь регионов Казахстана - в «красной» зоне
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 сентября, семь регионов республики находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.