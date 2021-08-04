РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:03, 04 Август 2021 | GMT +6

    Коронавирус сегодня предотвратимая болезнь - Алмаз Шарман о вакцинации

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вероятность побочных эффектов после вакцинации можно сравнить с попаданием под удар молнии. Такое мнение на брифинге в СЦК выразил эксперт, Президент академии профилактической медицины, член американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Коронавирус сегодня предотвратимая болезнь. Вакцинация, хоть и не на 100 процентов, но защищает от заражения коронавирусом и эффективно предупреждает тяжелое течение болезни. На сегодня в мире привито 4 млрд доз различных вакцин. Однозначно вакцины сами по себе не вызывают ковида и те, кто привился, фактически не умирают от ковида. Вакцины не на 100 процентов безопасны, в крайне редких случаях они могут вызывать побочные эффекты, как аллергические реакции или тромбозы. Такие реакции встречаются лишь у одного из 50 тысяч вакцинировавшихся. Эту вероятность можно сравнить с попаданием под удар молнии или случайно оказаться на мосту, которые обрушивается. А такое случается крайне редко», - пояснил эксперт.

    Между тем, по его словам, если не вакцинироваться и заразиться ковидом, сгустки крови, тромбы осложняют лечение болезни у 20% заболевших, то есть у каждого пятого. Это в тысячу раз выше, чем у тех, кто защитил себя, получив прививку против коронавируса.

    «Вакцины не вызывают нарушения репродуктивных функций и развитие уродств у новорожденных. Наоборот, те, кто заболел ковидом, находятся под огромным риском бесплодия, недоношенности, а также хронических нарушений деятельности мозга, сердца, других органов, включая снижение умственных способностей», - напомнил Алмаз Шарман.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Алматы
    Сейчас читают
    05:55, 02 Октябрь 2023
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!