Коронавирус сегодня предотвратимая болезнь - Алмаз Шарман о вакцинации
«Коронавирус сегодня предотвратимая болезнь. Вакцинация, хоть и не на 100 процентов, но защищает от заражения коронавирусом и эффективно предупреждает тяжелое течение болезни. На сегодня в мире привито 4 млрд доз различных вакцин. Однозначно вакцины сами по себе не вызывают ковида и те, кто привился, фактически не умирают от ковида. Вакцины не на 100 процентов безопасны, в крайне редких случаях они могут вызывать побочные эффекты, как аллергические реакции или тромбозы. Такие реакции встречаются лишь у одного из 50 тысяч вакцинировавшихся. Эту вероятность можно сравнить с попаданием под удар молнии или случайно оказаться на мосту, которые обрушивается. А такое случается крайне редко», - пояснил эксперт.
Между тем, по его словам, если не вакцинироваться и заразиться ковидом, сгустки крови, тромбы осложняют лечение болезни у 20% заболевших, то есть у каждого пятого. Это в тысячу раз выше, чем у тех, кто защитил себя, получив прививку против коронавируса.
«Вакцины не вызывают нарушения репродуктивных функций и развитие уродств у новорожденных. Наоборот, те, кто заболел ковидом, находятся под огромным риском бесплодия, недоношенности, а также хронических нарушений деятельности мозга, сердца, других органов, включая снижение умственных способностей», - напомнил Алмаз Шарман.