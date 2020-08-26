Коронавирус: самые проблемные вопросы назвали эпидемиологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения магистр наук по эпидемиологии Бауржан Жусупов назвал наиболее проблемные вопросы, связанные с пандемией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемные вопросы я разделил на четыре группы. Первая группа – это эпидемиологические вопросы. Любое ограничение сказывается на людях, и они должны быть своевременными, достаточными, но не чрезмерными. Здесь важно понимание того, как вирус распространяется. Есть примеры горбольницы №12, где заразилось 40% персонала. Есть пример фабрики «Рахат», где заразилось достаточно большое количество работников. Здесь, скорее всего, имели место события общения суперспредеров (инфицированный организм, обладающий свойством повышенной заразности) и передача инфекции воздушным путем. Второе – это понимание того, кто является переносчиком, и каким образом эта эпидемия доводится о людей», - Бауржан Жусупов во время онлайн-обсуждения казахстанским научным сообществом борьбы с пандемией.

Вторая группа вопросов – диагностика и лечение.

«Диагностика очень страдает как у нас, так и по всему миру. К сожалению, мир пока ничего не может предложить лучше ПЦР. Но при этом чувствительность этого метода очень низкая. Если этим летом мы все пневмонии относили к ковидным пневмониям, потому что сезона респираторных заболеваний летом нет, то осенью дифференциальная диагностика станет очень сложной, и нужно об этом помнить. По поводу лечения, вы тоже прекрасно знаете, что если какие-то препараты сейчас рассматриваются как эффективные, то их эффективность равна 30%. То есть лишь на 30-40% при грамотном лечении мы можем понизить уровень смертности от этого заболевания, что, конечно, явно недостаточно», - отметил эпидемиолог.

Следующий блок вопросов – это вакцинанация.

«И не только разработка вакцины, а вопросы – кого вакцинировать. Будем ли мы вакцинировать людей с хроническими заболеваниями, пожилых людей и других, которые имеют самые неблагоприятные прогнозы. Либо, напротив, нам надо вакцинировать тех людей, которые потенциально могут переносить эту инфекцию до этих групп риска. Минздрав пока считает, что лучше вакцинировать группы риска. Вполне возможно, что пока вакцина не апробирована в достаточной степени, может быть, нужно вакцинировать как раз людей, которые в силу своей профессии общаются с другими людьми – медработники, учителя, возможно, продавцы, таможенники, пограничники и т.д.», - перечислил спикер.

«Последний блок вопросов – это последствия коронавируса для общества. Здесь и экономическая составляющая от эпидемии, и психологические стрессы, и взаимоотношения, и социальные институты, и влияние на образование, культуру и на очень широкий круг вопросов», - заключил Б. Жусупов.