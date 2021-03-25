Коронавирус с двойной мутацией обнаружили в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Индийские власти сообщили, что в ходе проверки взятых у жителей страны анализов был обнаружен коронавирус с необычной двойной мутацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Сейчас эксперты проверяют, насколько более заразен этот штамм, а также степень его устойчивости к вакцинам.

Изучив около 11 тыс. анализов, взятых в 18 штатах, специалисты установили, что 771 из них был заражен вирусами уже известных ученым вариаций: 736 образцов содержали в себе так называемый британский вирус, 34 - южноафриканский и один - бразильский.

При этом, по словам специалистов, наличие многих штаммов не связано напрямую с новой вспышкой заболеваемости.

В среду в Индии было зарегистрировано 47 262 новых случая заражения коронавирусом и 275 смертей - самый высокий показатель в этом году.

Индийский Консорциум по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий под эгидой министерства здравоохранения, осуществил генное секвенирование последних образцов вируса.

В результате выяснилось, что в незначительной части образцов, собранных в западном штате Махараштра, наблюдается увеличение доли мутаций E484Q и L452R по сравнению с декабрем прошлого года.

Вирусы часто претерпевают мутации, однако они, как правило, не ведут к повышению вирулентности или утяжелению заболевания.

Тем не менее, некоторые мутации - такие как британская и южноафриканская - могут сделать вирус более заразным и даже более смертоносным.

Двойная мутация обнаружена в ключевых зонах шиповидного белка - той части вируса, с помощью которой он внедряется в человеческие клетки.

Как говорит вирусолог Шахид Джамиль, эта мутация способна сделать вирус более опасным, позволив ему обойти иммунную систему.