Коронавирус: с 8 марта запрещен въезд в РК гражданам стран первой категории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев рассказал о новых мерах ограничения пассажирских перевозок в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы информировали до этого, все регулярные рейсы между Казахстаном и КНР были приостановлены с 3 февраля 2020 года. Рейсы по маршруту Алматы - Тегеран авиакомпании Махан-Эйр были приостановлены. У нас было 15 рейсов в неделю с Азербайджаном по маршруту Алматы - Баку и Актау - Баку. Рейсы Алматы - Баку мы ограничили с 5 до 1 рейса, Актау - Баку ограничили с 7 до 1 рейса и приостановили рейсы Нур-Султан - Баку», - сказал Берик Камалиев на пресс-конференции в СЦК.

Он напомнил о решении межведомственной комиссии.

«С 1 марта мы сократили количество регулярных рейсов по маршруту Нур-Султан - Сеул с 9 до 3 рейсов в неделю. Это наша авикомпания «Эйр Астана» и южнокорейская авиакомпания «Asiana». МВК также принято решение о том, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан из Южной Кореи и тех стран, которые находятся в категории 1. В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем авиакомпаниям, что в полет по маршруту Сеул - Алматы и Сеул-Нур - Султан будут допускаться только граждане РК», - сообщил вице-министр.

Кроме того, с 8 марта ограничения будут наложены и на въезд в страну транзитных пассажиров.

«Некоторые наши граждане заезжают через третьи страны, есть у нас и транзитные пассажиры из других стран, которые заезжают через третьи страны с другими авиакомпаниями. Поэтому мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран 1 категории с 8 марта в Казахстан запрещается», - заключил Б. Камалиев.