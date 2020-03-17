Коронавирус: Россия прекратила движение поездов в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 марта прекращается курсирование международных поездов между Россией и Казахстаном из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

«В соответствии с уведомлением АО «НК «Казахстан Темир Жолы« (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов», - сообщает пресс-служба.

Отмечается, о возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах:

- № 7/8 Алматы – Саратов, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21.03.2020 отменяется;

- № 39/40 Нур-Султан – Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18.03.2020 проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19.03.2020 отменяется;

- № 83/84 Караганды – Москва, отправлением из Караганды с 18.03.2020 проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20.03.2020 отменяется;

- № 145/146 Караганды – Омск, отправлением из Караганды с 17.03.2020, из Омска с 18.03.2020;

- № 301/302 Алматы – Новосибирск, отправлением из Алматы с 18.03.2020 проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20.03.2020 отменяется;

- № 303/304 Алматы – Казань, отправлением из Алматы с 23.03.2020, из Казани с 26.03.2020, в т.ч. группа беспересадочных вагонов Бишкек – Казань;

- № 363/364 Томск – Караганды (формирование ОАО «РЖД«), отправлением из Томска с 17.03.2020, отправлением из Караганды с 19.03.2020;

- № 363/364 Караганды – Томск (формирование АО НК КТЖ), отправлением из Караганды с 17.03.2020, отправлением из Томска с 19.03.2020;

- № 391/392 Томск – Риддер, отправлением из Томска с 20.03.2020, из Риддера с 23.03.2020;

- № 625/626 Атырау – Астрахань, отправлением из Атырау с 18.03.2020, из Астрахани с 19.03.2020;

- № 6814/6813 Костанай – Троицк, отправлением со станции Костанай с 18.03.2020 проследует до станции Каерак, из Троицка с 18.03.2020 отменяется;

- № 6871/6872 Уральск – Озинки, отправлением из Уральска с 19.03.2020 проследует до станции Семиглавый Мар, из Озинок с 19.03.2020 отменяется;

- № 6754/6753 Оренбург – Илецк, отправлением из Оренбурга и Илецка с 17.03.2020;

- № 6117/6118, № 6119/6120 Рубцовск – Локоть – Алейская, отправлением из Рубцовска и Алейской с 17.03.2020.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

«За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», - говорится в сообщении.



