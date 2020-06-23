Коронавирус: рекордный скачок заболеваемости в мире, вторая волна в Южной Корее

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом: во всех странах мира поставлено 183 тысяч диагнозов, более 50 тысяч из них приходятся на Бразилию. Кроме того, Южная Корея заявила о начале второй волны распространения заболевания, а на теннисном турнире, организованном Новаком Джоковичем, заболели несколько спортсменов и тренеров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших Covid-19 во всех странах мира, превысило 9 млн, зарегистрировано около 470 тысяч летальных исходов. Около 4,4 млн человек перенесли коронавирус и выздоровели.

Основным очагом распространения инфекции сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число заболевших в Индии и Пакистане.

Зараженных в Бразилии и Индии все больше

В Бразилии зарегистрировано уже более 50 тысяч смертей, связанных с Covid-19, число заболевших в этой стране превысило 1 млн. Эксперты предупреждают, что пик пандемии наступит в Бразилии не раньше, чем через несколько недель. Власти Бразилии еще на 15 дней продлили запрет на въезд в страну иностранцев.

Президент Бразилии Жаир Болсонару говорил ранее, что поддержание нормальной работы экономики страны важнее введения жестких мер социального дистанцирования. За это его неоднократно критиковали - как международные эксперты, так и жители самой Бразилии.

С начала пандемии в отставку подали уже два бразильских министра здравоохранения - оба врачи по профессии. Первого из них уволил Болсонару, а второй ушел из-за разногласий с президентом.

Несмотря на карантин, в воскресенье на улицах бразильских городов проводили акции протеста тысячи людей - как сторонники, так и противники политики Болсонару.

По числу заболевших и скончавшихся Бразилия уступает только США - там зарегистрировано 2,2 млн случаев заражения почти 120 тысяч смертей от Covid-19.

Число случаев заражения в Индии в минувшее воскресенье превысило 410 тысяч, за сутки было выявлено более 15 тысяч заболевших. От Covid-19 в этой стране умерло уже больше 13,2 тысячи человек. Индия сейчас находится на четвертом месте по числу зараженных - после США, Бразилии и России.

Две недели назад индийские власти ослабили карантинный режим - и число зараженных начало расти быстрее. Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии в Индии придется на сезон дождей, продолжающийся с июля по сентябрь.

Индия: почему умирает больше женщин?

Согласно статистике, в Индии от Covid-19 чаще умирают женщины, хотя в остальных странах соотношение совсем другое: у мужчин заболевание протекает в более тяжелой форме, чем у женщин, и они становятся жертвами коронавируса чаще.

При этом, соотношение числа зараженных мужчин и женщин в Индии совпадает с данными из других стран: мужчин среди заболевших больше.

Сабра Кляйн из Института здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса ранее говорила, что принадлежность к мужскому полу является таким же фактором риска при коронавирусе, как и пожилой возраст.

Вторая волна в Южной Корее

Власти Южной Кореи в понедельник заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, предположительно, вторая волна началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая.

В южнокорейском городе Тэджон ввели более жесткие меры социального дистанцирования, поскольку власти опасаются локальных вспышек инфекции. В городе закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки.

22 церкви христианской секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи» также закрыты. В феврале церковь оказалась в центре вспышки коронавирусной инфекции, когда заразились сразу шесть тысяч членов этой религиозной общины.

Власти предупредили, что ограничения будут ужесточены, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых случаев заражения. В воскресенье в стране было зарегистрировано 17 новых случаев, при этом шесть из них были «завозными».

В Южной Корее с момента регистрации первого случая заражения от Covid-19 скончались 280 человек. Всего было зарегистрировано боле 12 тысяч заболевших.

Коронавирус на турнире Джоковича

Covid-19 обнаружен сразу у нескольких участников выставочного турнира (серии показательных матчей перед основными соревнованиями) Adria Tour, организованного сербским теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

О положительном тесте на коронавирус сообщил хорватский теннисист Борна Чорич. По его словам, заболевание протекает бессимптомно. Ранее Covid-19 был подтвержден у болгарского теннисиста Григора Димитрова, а также у фитнес-тренеров Димитрова и Джоковича.

Матчи выставочного турнира проходили в сербской столице Белграде, а также в хорватском курортном городе Задар.

Как передает корреспондент Би-Би-Си в Сербии, Джокович и приглашенные им теннисисты не соблюдали меры социального дистанцирования во время матчей в Задаре. Они играли в баскетбол, посещали местные школы и веселились в местных ресторанах.

Это вызвало резкую критику спортсменов, которые не принимали участие в турнире. В ответ на сообщение о заболевании Чорича австралийский теннисист Ник Кирьос написал в своем «Твиттере»: «Это было тупоголовое решение - проводить выставочный турнир. Желаю вам быстрого выздоровления, ребята, но так обычно и происходит, если игнорировать все инструкции. ЭТО НЕ ШУТКА».

Джокович ранее говорил, что не хотел бы делать прививку от коронавируса, однако при этом отметил, что продолжает изучать эту тему и подумает, как поступить в том случае, если вакцинация станет обязательной.

В Лиссабоне возвращают ограничения

Португалия вновь вводит ряд ограничений в Лиссабоне на фоне новой вспышки заражений.

Как заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, эти меры вступят в силу с полуночи и включают запрет собираться группами больше десяти человек и распивать спиртные напитки в общественных местах. Кроме того, будут сокращены рабочие часы магазинов в наиболее пострадавших районах.

Португалия сравнительно рано ввела ограничительные меры, и за время пандемии там было зарегистрировано более 1500 смертей и почти 40 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Откроются ли пабы в Британии?

Власти Британии, как ожидается, во вторник объявят о возможности смягчений ограничений по соблюдению социального дистанцирования в стране.

Если эти ограничения будут ослаблены, с 4 июля смогут открыться отели, рестораны и пабы. Ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок говорил, что для смягчения карантина появились все необходимые условия. При этом власти страны предупредили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки послабления могут быть отменены.

Богатые стали богаче, бедные - беднее

Согласно исследованию британского фонда Resolution Foundation, семьи с низкими доходами в Британии за время локдауна значительно увеличили свои долги, тогда как более состоятельным семьям удалось значительно сэкономить и повысить свое благосостояние.

Семьи с низким доходом во время локдауна тратили свои сбережения и залезали в новые долги.

Но более состоятельные семьи в среднем за время нокдауна сэкономили около 1,9 тыс. фунтов стерлингов (около 2,4 тыс. долларов) - из-за вынужденного отказа от путешествий и развлечений. Те, кто мог работать не в офисе, а удаленно, могли сэкономить порядка 4,7 тыс. фунтов стерлингов (около 5,8 тыс. долларов).

При этом опросы государственного статистического бюро Британии показали, что локдаун негативно сказался на психическом здоровье многих жителей страны.

40% респондентов, заявивших о значительных изменениях в жизни из-за эпидемиологической обстановки, признались, что за время локдауна пострадало их психическое здоровье. Об ухудшении психического здоровья говорят 42% опрошенных в возрасте 16-29 лет, 25% респондентов в возрасте 30-59 лет и 15% респондентов в возрасте 60 лет и старше.

Йога в шарах

Одна из студий йоги в Торонто придумала, как позволить людям вернуться к групповым занятиям, максимально обезопасив их. LMNTS Studio установила прозрачные шары на спортивной площадке, которые служат индивидуальными кабинками во время групповых тренировок.

На данный момент в Канаде зарегистрировано около 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами Covid-19 стали 8480 человек.