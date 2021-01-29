Коронавирус: рекордное снижение пассажиропотока в Китайский Новый год прогнозируют в КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайские туроператоры прогнозируют снижение массовых поездок граждан по стране по случаю Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, праздник Весны) на 60% от уровня 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Китайский Новый год в этом году приходится на 12 февраля, но период массовых поездок жителей Поднебесной (здесь для него придумали особой термин «чуньюнь» (весенняя миграция) стартовал уже 28 января, и длится он почти 40 дней.

По данным крупнейшего туристического сайта Qunar, в предновогодний период не наблюдается значительного всплеска бронирований авиабилетов и отелей.

Железнодорожный оператор China Railway также снизил прогноз по количеству поездок железнодорожным транспортом с 407 до 296 млн.

По сообщению Министерства транспорта Китая, в этом году в период «чуньюнь» ожидается около 1,15 млрд поездок по стране. Как пишут местные СМИ, это является самым низким показателем за последние 18 лет, когда китайские власти стали публиковать такие статданные в 2003 году. Таким образом, в 2021 году пассажиропоток в период «чуньюнь» снизится на 60% от уровня 2019 года (в том году было совершено 3 млрд поездок на всех видах транспорта).

Новый год по лунному календарю в Китае принято отмечать в кругу семьи за праздничным столом, поэтому каждый житель страны стремится попасть в это время в родные места. В связи с чем китайский праздник Весны является одним из самых загруженных для всей транспортной системы страны периодов года. Однако в этом году масштабы перемещений будут не такими, как обычно, из-за пандемии коронавируса.

Падение количества поездок в стране связано с принятием властями Китая мер по сдерживанию локальных вспышек коронавируса, таких как требования к тестированию на COVID-19 и в ряде случаев обязательные карантины, а также призывы правительства не совершать поездок без крайней необходимости и праздновать Новый год «на местах».