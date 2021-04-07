Коронавирус: рекордное число заболевших в Индии, AstraZeneca проверяют на побочные эффекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 132 млн человек. Показатели смертности также снова заметно растут во многих странах, особенно в Индии и Бразилии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

По мнению медицинских экспертов, ухудшение ситуации связано с появлением новых штаммов коронавируса, против которых существующие вакцины могут быть не так эффективны.

Антирекорды в Индии

В понедельник в Индии был зарегистрирован самый высокий суточный показатель новых случаев Covid-19 - более 103 тыс. заболевших за 24 часа.

В больницах по всей стране не хватает коек. В наиболее пострадавших районах снова вводятся жесткие ограничительные меры.

Закрываются магазины, рестораны, рынки, увеселительные заведения, введен ночной комендантский час.

Это происходит на фоне того, что страна демонстрирует один из самых лучших темпов вакцинации в мире - порядка 3 млн человек в сутки.

Критики винят в ситуации правительство Нарендры Моди, которое призывало граждан участвовать в религиозных праздниках и фестивалях, которые начались в стране с середины февраля.

До этого статистика заболеваемости и смертности показывала стабильное снижение, говорят эксперты.

Индия находится в тройке мировых лидеров по обоим показателям: в стране почти 13 млн заразившихся и более 166 тысяч смертей.

Бразильский штамм лютует в Латинской Америке

Сразу несколько латиноамериканских стран выпустило накануне отчеты о развитии эпидемиологической ситуации в последние несколько недель, и почти везде налицо значительное ухудшение.

Уругвай и Парагвай заявляют о рекордной смертности, а число заболевших в Бразилии превысило 13 млн человек.

Ученые разных стран континента сходятся во мнении, что причиной нового витка является «бразильский» штамм, который, как считается, быстрее распространяется и является более заразным.

При этом в бразильском институте общественного здоровья Fiocruz заявляют, что выявили 92 вариации этого штамма. Такие сверхбыстрые мутации объясняют, почему до сих пор не удается взять ситуацию под контроль, говорят в институте.

Считается, что первый вариант штамма появился в штате Амазонас в ноябре 2020 года, и уже в январе стал причиной 73% всех случаев заболевания в столице штата Манаусе и окрестностях.

Европа взяла курс на послабления

В Испании в последние две недели неуклонно растет число заболевших. С середины марта статистика поднялась с 151,8 случаев на 100 тысяч человек до 163,4.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям при минздраве страны Фернандо Симон подтвердил, что снова заметно увеличивается нагрузка на больницы и всю систему здравоохранения в целом.

Власти Венгрии планируют начать отмену коронавирусных ограничений в связи с тем, что к среде в стране будут привиты 25% 10-миллионного населения.

В этом году страну ждут очередные парламентские выборы, и, как отмечают аналитики, премьер-министр Виктор Орбан вынужден балансировать между необходимостью держать под контролем пандемию путем ограничительных мер и необходимостью возродить экономику, которая уже больше года находится в глубокой рецессии.

В настоящий момент в Венгрии одна из самых неблагоприятных ситуаций в Европе, наряду с Чехией, Польшей, Словакией и Украиной.

В Дании вернулись к работе салоны красоты и татуажа. Началось поэтапное возвращение детей в школы.

Для получения лицензии на открытие персонал того или иного заведения должен предоставить отрицательные тесты на ковид и представить план проверок, предусмотренных для клиентов.

Власти Дании рассчитывают, что уже через несколько недель в оборот войдут вакцинные паспорта, что значительно облегчит процесс возвращения к нормальной жизни.

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза накануне торжественно объявил о начале послаблений после очередного локдауна, назвав это историческим днем. К работе в стране вернулись все магазины за исключением больших супермаркетов. Кафе и рестораны открыли свои уличные террасы.

AstraZeneca и тромбы

Вакцинация в Европе продолжает сопровождаться сомнениями и скандалами, но появились и оптимистичные прогнозы.

Власти ЕС продолжают проверять вакцину AstraZeneca на наличие серьезных побочных эффектов - и параллельно блокируют ее поставки в другие страны.

Во вторник итальянская газета Il Messaggero выпустила интервью с представителем Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавальери, отвечающим за вакцинацию.

Кавальери заявил, что, по его мнению, есть четкая связь между образованием тромбов и вакциной - однако до сих пор непонятно, что именно в препарате вызывает такую реакцию организма.

Во вторник агентство заявило, что пока не готово дать окончательное заключение, но продолжает внимательно изучать вопрос.

При этом Евросоюз заблокировал отправку в Австралию уже больше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, сообщил источник в австралийском правительству агентству Рейтер во вторник.

Брюссель решил блокировать экспорт произведенной на своей территории вакцины после того, как англо-шведская компания смогла поставить лишь около половины доз, заказанных Евросоюзом.

Но, несмотря на все препятствия, европейские политики настроены оптимистично: агентство Блумберг сообщает, что по расчетам Еврокомиссии к концу июня Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды могут привить больше половины своих жителей - с опережением графика.

Всего ЕС стремится к лету вакцинировать 70% совершеннолетних жителей блока.

Помимо AstraZeneca, на территории блока авторизацию уже получили препараты американских компаний Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer/BioNTech.

Российский препарат «Спутник V» проходит проверку на соответствие стандартам ЕС.

Австралия и Новая Зеландия открывают «зеленый коридор»

С 19 апреля между Австралией и Новой Зеландией откроется «зеленый коридор», освобождающий граждан этих стран от необходимости отбывать карантин по прибытии.

Уже с октября новозеландцы могли въезжать в некоторые австралийские штаты без последующей самоизоляции, но в обратную сторону закон не действовал.

Решения премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, о котором она объявила во вторник, с нетерпением ждали в обеих странах, тесно связанных всеми видами отношений.

Австралия и Новая Зеландия считаются странами, наиболее эффективно справившимися с пандемией. Они первыми закрыли свои границы и ввели общенациональные локдауны.

Дорога в Мекку открыта не для всех

С наступлением священного для мусульман месяца Рамадан только три категории верующих будут допущены к малому паломничеству в Мекку - умре: прошедшие полную вакцинацию, получившие первую дозу вакцины минимум за 14 дней до умры и переболевшие коронавирусом. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии.

Всем им будут выдаваться особые разрешения на участие в паломничестве и на вход в главные мечети Мекки и Медины.

В отличие от хаджа (большого паломничества) умра не привязана к определенным праздникам и может быть совершена в любое время года.