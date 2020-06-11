Коронавирус: рекордная смертность в Бразилии, итальянцы подали в суд на власти

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Родственники умерших от Covid-19 в Италии подали сразу несколько исков в прокуратуру Бергамо, ситуация с коронавирусом в Латинской Америке резко ухудшается, Словакия открывает ночные клубы, лидер сборной Австралии по регби отправлен в изоляцию из-за поцелуя с журналисткой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Русская служба Би-би-си в своей ежедневной подборке рассказывает о последних новостях, связанных с распространением коронавируса в мире.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировано более 7,2 млн случаев Covid-19, более 411,5 тысяч человек умерли. Самый высокий в мире ежесуточный показатель смертности уже несколько дней сохраняется в Бразилии.

Панамериканская организация здравоохранения заявляет, что распространение коронавируса во многих регионах континента происходит по экспоненте, и почти половина всех случаев заболевания в мире приходятся на Северную и Южную Америку.

Из более 7,2 млн случаев Covid-19 в мире почти 2 миллиона приходятся на США, 739,5 тысяч в Бразилии, 199,6 тысяч в Перу, а также более 100 тысяч заболевших в Чили и Мексике, и десятки тысяч в других странах континента.

По словам главы Панамериканской организации здравоохранения Кариссы Этьен, быстрое распространение вируса началось в Венесуэле и на Гаити, где статистика заражений до сих пор была минимальной.

Эксперты опасаются еще большего осложнения ситуации в странах Южной Америки, где сейчас наступила зима и приближается сезон ураганов. «В зимний период обостряются любые респираторные инфекции, и их распространение происходит гораздо быстрее, так как люди находятся в более тесном контакте внутри домов», - сказала Этьен в ходе онлайн-пресс-конференции.

В среду Словакия отменила правило обязательного карантина по прибытии в страну граждан 19 стран (из них 16 европейских), которые считаются наиболее безопасными с точки зрения статистики по Covid-19. Прибывающим из более неблагополучных стран по-прежнему необходимо самоизолироваться и пройти тест на коронавирус. По словам премьер-министра Игоря Матовича, рейсы из Великобритании несут самую большую угрозу распространения вируса.

Также, начиная со среды, ношение масок в общественных местах в Словакии больше не является обязательным. Окрываются ночные клубы, а соблюдение двухметровой дистанции в ресторанах теперь является рекомендацией, а не обязательной к выполнению инструкцией.

15 июня Германия откроет границы с Францией, Австрией, Данией и Швейцарией, заявил министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер. Однако он предупредил, что ограничения на передвижение будут введены снова, если статистика заражаемости в этих странах снова начнет расти.

В Италии 50 родственников жертв коронавируса подали официальную жалобу против властей, обвинив их в неправильных действиях в разгар пандемии. Это первый юридический шаг такого рода, предпринятый коллективно. Жалоба подана в прокуратуру Бергамо, потому что, как объяснил инициатор группы Стефано Фуско, именно этот город стал печальным символом трагедии всей Италии.

Прокуроры Бергамо, как ожидается, в рамках расследования допросят премьер-министра Джузеппе Конте, а также министров здравоохранения и внутренних дел. В частности, будет рассмотрен вопрос о том, почему карантин в городах Нембро и Альзано не был объявлен еще в феврале, когда стало ясно, что вирус вырвался за пределы «красной зоны», которой несколькими днями ранее - 21 февраля - был объявлен город Кодоньо. Министр здравоохранения Италии Джулио Галлера признал, что уже 23 февраля было известно о множественных случаях заражения в Нембро и Альзано. При этом север Италии был полностью закрыт на карантин лишь 8 марта. Центральные власти страны винят в медлительности власти провинции Ломбардия, но те говорят, что решения о закрытии целых участков страны могут приниматься только федеральным правительством.

Не во всех странах Европы, даже там, где карантин ввели достаточно рано, одобряют действия правительств. В мае семьи погибших подали в суд на премьера Испании Педро Санчеса, а во вторник Парижская прокуратура заявила, что проверит, не подпадает ли реакция правительства на пандемию под статьи о непреднамеренном убийстве и создание угрозы жизням людей.

Лидеры Германии, Франции и ряда других стран Евросоюза заявили, что Европе следует лучше подготовиться к возможным новым эпидемиям, разработать механизмы защиты и быстрого реагирования. Накануне многие высокопоставленные европейские политики подписали письмо, в котором поднимаются вопросы о том, насколько Европа оказалась неподготовленной к подобной ситуации, и какие срочные меры следует предпринять.

В своем специальном докладе, лидеры Евросоюза также обвинили Россию и Китай в том, что они посредством высокотехнологичных платформ распространяли дезинформацию относительно коронавируса ради улучшения собственного имиджа, подрыва демократических процессов решения проблемы, а также с целью разделить общество. По мнению европейских дипломатов, ложную информацию Пекин и Москва распространяли не только на территории европейских стран, но и в глобальном масштабе. Представители ЕС призывают технологические компании пресекать любую недостоверную информацию, способную навредить в разгар чрезвычайной ситуации в мире.

В России за минувшие сутки выявили 8 404 новых случая Covid-19, на Москву, где власти отменили режим самоизоляции , пришлось 14,2% из них (1 195) - это наименьший суточный прирост с 11 апреля. Всего с начала пандемии в России заразились 493 657 человек, умерли 6 358 человек. Суточный прирост заразившихся в России , согласно официальным данным, остается примерно на одном уровне уже четвертую неделю, колеблясь в диапазоне от 8,3 до 9,4 тысяч.

Показатели заражаемости Covid-19 в Пакистане достигли рекордного уровня, но при этом страна быстрыми темпами продолжает выходить из локдауна. Корреспондент Би-би-си в Исламабаде Ильяс Хан сообщает, что в магазинах и учреждениях пропала разметка, определявшая двухметровую дистанцию. Также исчезли охранники, следившие за тем, чтобы в зданиях единовременно находилось определенное число посетителей. Распоряжение властей соблюдать социальную дистанцию на рынках никто не выполняет.

ВОЗ обеспокоена ситуацией в Пакистане и призвала центральное правительство и власти провинций снова ввести ограничительные меры, так как очевидно, что пик заболеваемости в стране еще не миновал. Однако в большинстве случаев позиция местных властей созвучна мнению премьер-министра страны Имрана Хана, который с начала эпидемии говорил, что карантин в условиях бедности большей части населения - убийственная мера. Строгий карантин вводился повсеместно только в провинции Синд, где управляет губернатор из оппозиционной партии, но через три месяца под давлением Исламабада режим пришлось значительно ослабить.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в Пакистане коронавирусом заразились 113,7 тысяч человек, умерли 2 255.

Главный эпидемиолог США, советник Белого дома по вопросам борьбы с Covid-19 Энтони Фаучи предупредил, что пандемия далека от завершения. Высокие показатели заболеваемости и смертности в мире ученый связывает с высокой заразностью данного вируса и с тем, что инфицированные люди еще долго после того, как проблема стала очевидной, свободно перемещались по миру. Лишь единицы стран смогли оперативно отреагировать и принять необходимые меры на своих границах. При этом Фаучи уверен, что вакцина будет найдена.

Еженедельная статистика распространения коронавируса в 21 штате США снова пошла вверх. Новые очаги выявлены в Калифорнии и других районах на юго-западе страны. В больницах Аризоны, например, снова введен режим чрезвычайной ситуации. Там, а также в штатах Юта и Нью-Мексико за прошедшую неделю зарегистрировано на 40% больше заболевших, чем за неделю до этого.

Один из лидеров сборной по регби Австралии Бенджамин «Бенджи» Маршалл был отправлен в карантин после того, как во время тренировки поприветствовал знакомую журналистку поцелуем в щеку. Руководство сиднейского клуба Wests Tigers, за который играет Маршалл, заявило, что полузащитник останется в изоляции, пока репортер канала Seven Network Мишель Бишоп не пройдет тест на Covid-19. На своей странице в «Твиттере» она написала, что ситуация наглядно демонстрирует, как легко попасться, забыв на мгновение про новую реальность. Австралийская Национальная лига по регби вернулась к работе после 10-недельного перерыва. Игрокам запрещено контактировать с людьми за пределами своих клубов и семей из-за угрозы заражения.

Нижняя палата парламента Японии одобрила бюджет в 258 млрд евро для спасения экономики страны, пострадавшей из-за эпидемии Covid-19. Ожидается, что к пятнице он пройдет все стадии одобрения. Это уже второй пакет мер, принимаемый правительством, который в основном будет потрачен на помощь малому бизнесу и на единовременные выплаты медицинским работникам. Несмотря на относительно низкие показатели заболеваемости потребительские расходы японцев значительно сократились.

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в большинстве развитых стран пандемия перечеркнула рост экономики примерно за пять последних лет.

Авторы доклада прогнозируют сокращение глобальной экономики в текущем году примерно на 7,6%, и это при условии, что не произойдет второй волны эпидемии. Согласно ОЭСР, все страны миры ждет глубокая рецессия и долгий выход из кризиса.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 200 тысяч. Накануне умер президент Бурунди Пьер Нкурунзиза. По некоторым данным, он вместе с женой заразился коронавирусом, но пока эта информация не подтверждается.

Правительство Китая исключило из ранее одобренного списка компонентов традиционной китайской медицины чешую панголинов. Зоологи и активисты приветствовали этот шаг, так как он поможет защитить от исчезновения этот вид редких животных. Но кроме того считается, что панголины могли быть носителями коронавируса, эпидемия которого охватила весь мир. Ранее вирусологи высказывали предположение, что заражение человека коронавирусом могло произойти на традиционных китайских рынках мяса диких животных. Мировое сообщество давно критикует Китай за существование таких рынков, а после начала пандемии на Пекин оказывается серьезное давление с требованием их закрыть.