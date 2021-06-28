Коронавирус разрушает серое вещество мозга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным ученых, у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, уменьшается количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на научный журнал Medrxiv.

Ученые из Центра интегративной нейровизуализации Оксфордского университета воспользовались данными биобанка Великобритании. Там хранятся результаты обследования жителей страны, в том числе и 40000 МРТ головного мозга, которые сделали до начала пандемии.

Эксперты отобрали данные о 782 пациентах, прошедших сканирование мозга до пандемии. 394 человека из этого количества переболели COVID-19, большинство имело легкие или умеренные симптомы, и только 15 нуждались в госпитализации.

После выздоровления пациенты еще раз прошли сканирование головного мозга. При сравнении данных до и после болезни выяснилось, что даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в левой парагиппокампальной извилине, левой орбитофронтальной коре и левой островковой коре – именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов.

Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и упоминание эмоциональных реакций.

Ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.