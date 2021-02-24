Коронавирус: разрешается ли вакцинироваться лицам старше 65 лет
«Касательно вакцинации лиц старше 65 лет, хочу проинформировать, что на основании официальной информации производителя, принято решение разрешить вакцинацию данной возрастной категории с учетом медицинских противопоказаний. Соответствующее постановление главного санитарного врача уже принято», - сообщил Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК.
По словам Ерлана Киясова, защитный эффект от вакцинации, то есть выработка антител к коронавирусу начинается через 12-14 дней после введения первой дозы.
«Для обеспечения полноценного иммунитета требуется получение полного курса вакцинации, состоящего из двух компонентов с интервалом 21 день. Вакцина вызывает иммунный ответ организма в течение полутора месяца с начала вакцинации. Поэтому привитым необходимо соблюдать меры профилактики», - отметил главный санврач РК.
Он также проинформировал, что в последующем до июля объем производства вакцины Карагандинского фармкомплекса будет увеличен до 2 млн доз.