Коронавирус: разрешается ли вакцинироваться лицам старше 65 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Ерлан Киясов ответил, можно ли вакцинироваться от коронавируса лицам старше 65 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно вакцинации лиц старше 65 лет, хочу проинформировать, что на основании официальной информации производителя, принято решение разрешить вакцинацию данной возрастной категории с учетом медицинских противопоказаний. Соответствующее постановление главного санитарного врача уже принято», - сообщил Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК.

По словам Ерлана Киясова, защитный эффект от вакцинации, то есть выработка антител к коронавирусу начинается через 12-14 дней после введения первой дозы.

«Для обеспечения полноценного иммунитета требуется получение полного курса вакцинации, состоящего из двух компонентов с интервалом 21 день. Вакцина вызывает иммунный ответ организма в течение полутора месяца с начала вакцинации. Поэтому привитым необходимо соблюдать меры профилактики», - отметил главный санврач РК.

Он также проинформировал, что в последующем до июля объем производства вакцины Карагандинского фармкомплекса будет увеличен до 2 млн доз.