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    09:43, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус: пять регионов Казахстана остаются в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пять регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 29 сентября, в «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Актюбинская, Костанайская , Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная для mail.ru Минздрав РК
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