11 Июля 2022 13:21

Коронавирус протекает в менее агрессивной форме - главный санврач Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Сархат Бейсенова сообщила об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С конца июня текущего года в столице эпидемиологическая ситуация по КВИ имеет динамику роста. Если буквально месяц назад в сутки регистрировались единичные случаи, то в последние две недели среднесуточная регистрация достигла до 120. За последние сутки зарегистрировано 118 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. По темпу развития коронавирусной инфекции репродуктивное число Rt составляет 1,958», - сообщила Сархат Бейсенова на запрос МИА «Казинформ».

По словам спикера, несмотря на рост заболеваемости, коронавирус протекает в менее агрессивной форме, а самое главное - нет больных, подключенных к аппарату ИВЛ.

«В настоящее время 118 больных получают лечение в стационаре, из них 11 пациентов в отделении реанимации и 338 пациентов получают лечение в амбулаторных условиях», - добавила С. Бейсенова.