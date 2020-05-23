Коронавирус: прибывающих в Британию обяжут самоизолироваться

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Британские власти в ближайшее время обяжут всех прибывающих в страну из-за границы соблюдать двухнедельную изоляцию, объявила в пятницу министр внутренних дел Прити Пател. За нарушение требования предусматривается штраф в 1000 фунтов стерлингов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Представители эпидемиологических служб получат право проводить внезапные проверки соблюдения режима.

Новые правила начнут действовать с 8 июня. Они касаются как иностранцев, так и британцев, возвращающихся на родину.

В рамках принимаемых дополнительных мер, направленных против второй волны эпидемии, вводится обязательное заполнение анкеты с контактными данными всеми прибывающими в Соединенное Королевство самолетом, паромом или поездом. Они должны будут сообщить пограничным властям адрес, по которому планируют самоизолироваться, или направиться в предоставленное государством место временного проживания за свой счет.

Исключение делается только для водителей - «дальнобойщиков», медиков и лиц, прибывающих из Ирландской Республики.

Приезжающим из Франции придется следовать общим правилам, хотя ранее предполагалось, что для них также сделают исключение.

«Реальность такова, что мы говорим людям: если вы решили отправиться за границу, будьте готовы к тому, что по возвращении вам придется пройти карантин», - заявил министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

Теневой министр здравоохранения Джонатан Эшворт поддержал правительственный план, добавив, что «вопросы вызывает лишь то, почему мы не сделали этого раньше».

Многие другие страны, включая Новую Зеландию, Южную Африку, Южную Корею и США, уже отправляют всех прибывающих пассажиров в 14-дневный карантин.