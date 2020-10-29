Коронавирус: президент ЮАР самоизолировался

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти в среднем на 450 тысяч человек в сутки и приближается к 45 миллионам. 1 миллион 171 тысяч человек умерли, почти 32,5 миллиона выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Во вторник число заразившихся превысило 500 тысяч человек - это самый высокий дневной показатель с начала эпидемии.

Самая тяжелая ситуация по-прежнему в США и Индии (свыше девяти и почти восемь миллионов случаев).

Зоной относительного благополучия являются страны Тихоокеанского региона: Китай, Южная Корея, Япония, Австралия.

В Европе практически повсеместно вновь вводятся карантинные ограничения разной степени жесткости. Американская администрация устами главы аппарата Белого дома Марка Медоуза отказалась от попыток контролировать распространение болезни и возлагает все надежды на появление вакцины.

В России продолжается массовое тестирование вакцины «Спутник-V», созданной в Центре эпидемиологии и вирусологии имени Гамалеи. В среду стало известно, что несколько его участников заразились коронавирусом. Однако это могут быть люди, получившие в ходе испытаний плацебо.

В Риме полиция во вторник вечером применила водомет, чтобы разогнать протестную акцию коронаскептиков. 16 человек задержаны.

За последние 24 часа в Италии умер 221 пациент с Covid-19 - в полтора раза больше, чем за предыдущие сутки. Число больных в палатах интенсивной терапии за день увеличилось на 127 человек.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза самоизолировался после того, как один из гостей на торжественном ужине с его участием сдал положительный тест на коронавирус. У самого президента симптомов болезни пока нет, он будет работать удаленно.

Многие жители Мельбурна провели минувшую ночь в барах и пабах, открывшихся после почти четырехмесячного перерыва. Австралия находится на 88-м месте в мире по числу заболевших, за последние три дня в стране скончались от Covid-19 два человека.

В Чехии вступил в силу ночной комендантский час. Магазины закрываются в 20:00, после 21:00 выходить из дома можно только на работу, за экстренной медицинской помощью и выгулять собаку.

В Бельгии число пациентов с Covid-19 в клиниках вернулось к пиковым значениям начала апреля и составляет на данный момент 5554 человека. С начала пандемии в стране с населением в 11,5 миллиона умерли свыше 11 тысяч человек.

В Испании за минувшие сутки скончались 267 человек - наибольшее количество с 1 мая.

Лондонский аэропорт Хитроу, много лет являвшийся самым загруженным в Европе, на фоне пандемии уступил первенство парижскому аэропорту «Шарль де Голль». В январе-сентябре 2020 года Хитроу обслужил 19 миллионов, а «Шарль де Голль» 19,3 миллиона пассажиров против, соответственно, 61 и 58 миллионов в соответствующем периоде прошлого года. Финансовые потери Хитроу за 9 месяцев составили полтора миллиарда фунтов (1,95 млрд долларов).