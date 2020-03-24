Коронавирус: преступность снизилась на 30% в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Строгие меры социального дистанцирования, введенные в Бельгии из-за пандемии коронавируса COVID-19, привели к заметному снижению преступности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету De Tijd.

«Гораздо меньше преступлений совершается. У нас пока нет точных цифр, но сокращение примерно на 30 процентов, - рассказали изданию в полиции. - Мы видим, что преступность снижается».

Также не наблюдается увеличения числа краж, например, в пустующих офисах, закрытых магазинах или на стройплощадках. Судьи отмечают меньше арестов, связанных с наркотиками и уличным бандитизмом.

В связи со снижением уровня преступности полиция перенаправляет сотрудников для проведения профилактических мероприятий в рамках принятых строгих мер по борьбе с коронавирусом. Среди населения все еще много недисциплинированных людей, которые не желают следовать инструкциям правительства.