Коронавирус: полиция остановила свадебное торжество в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Нидерландов остановила свадебное торжество в субботу вечером, на котором присутствовали более 100 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NLTimes.

Мероприятие проходило в городе Друтен на востоке страны. Ранее власти Нидерландов запретили общественные мероприятия с участием более 100 человек, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Впрочем, полиция разрешила продолжить мероприятие после того, как организаторы свадьбы сократили количество гостей. На них ожидается наложение штрафа или другого наказания.

Отметим, в воскресенье правительство Нидерландов приняло дополнительные меры по сдерживанию коронавируса. Теперь школы и детские учреждения будут закрыты до 6 апреля. То же самое касается заведений общественного питания и баров, а также спортивных клубов.

В воскресенье власти сообщили, что общее количество людей, инфицированных коронавирусом, достигло 1 135. Число умерших от вируса в Нидерландах в настоящее время составляет 20 человек.