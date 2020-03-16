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Коронавирус: полиция остановила свадебное торжество в Нидерландах

16 Марта 2020 14:07
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Коронавирус: полиция остановила свадебное торжество в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция Нидерландов остановила свадебное торжество в субботу вечером, на котором присутствовали более 100 человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на NLTimes.

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Мероприятие проходило в городе Друтен на востоке страны. Ранее власти Нидерландов запретили общественные мероприятия с участием более 100 человек, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Впрочем, полиция разрешила продолжить мероприятие после того, как организаторы свадьбы сократили количество гостей. На них ожидается наложение штрафа или другого наказания.

Отметим, в воскресенье правительство Нидерландов приняло дополнительные меры по сдерживанию коронавируса. Теперь школы и детские учреждения будут закрыты до 6 апреля. То же самое касается заведений общественного питания и баров, а также спортивных клубов.

В воскресенье власти сообщили, что общее количество людей, инфицированных коронавирусом, достигло 1 135. Число умерших от вируса в Нидерландах в настоящее время составляет 20 человек.


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Ключевые слова: Происшествия, Здравоохранение, Евросоюз, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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