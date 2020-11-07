Коронавирус: поквартирный обход контактных лиц проводят в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области идет активная проверка на соблюдение требований карантинных мер со стороны контактных лиц. Об этом сообщил на своей странице в Instagram аким области Даниал Ахметов, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! Сегодня в 19.00 часов провел очередное оперативное совещание. Вчера я поручил отправить группу специалистов - это врачи пульмонологи, инфекционисты, реаниматологи высшей категории больниц скорой медицинской помощи г. Семея, а также областной и №4 горбольницы г. Усть-Каменогорска в районы Зайсан, Алтай, а также в Риддер для оказания практической и консультативной помощи с выездом на место. Хочу отметить, что в этих районах наблюдается рост распространения вируса COVID-19 и ковидной пневмонии. Спецгруппа полностью изучает работу стационаров, в том числе инфекционных и провизорных, а также поликлиник центральных больниц. Первые результаты проведенной проверки, выявили ряд нарушений по соблюдению требования зональности и протокола лечения. Работа будет продолжена. Впредь эти больницы будут курировать данные районы, в ходе которого окажут всестороннюю, практическую и консультативную помощь», - сообщил аким ВКО.

Также он напомнил, что с сегодняшнего дня возобновлены работы call-центров для заказа на дом продуктов питания. При этом глава региона выразил благодарность волонтерам, которые будут оказывать поддержку в бесплатной доставке.



«В настоящее время по области идет активная проверка на соблюдение требований карантинных мер со стороны контактных лиц. Участковые полицейские делают поквартирный обход. Прошу всех жителей области проявить социальную ответственность и соблюдать требования санэпидслужб», - написал Даниал Ахметов.