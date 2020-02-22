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вчера 22:10
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Коронавирус подтвержден у 18 американцев, эвакуированных с Diamond Princess
ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Коронавирус подтвержден у 18, из более чем 300 эвакуированных американцев с круизного лайнера Diamond Princess, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo News.
Как сообщалось ранее, пассажиры лайнера были на карантине из-за нескольких пассажиров, заразившихся коронавирусом.
Официальный представитель Центров США по контролю и профилактике заболеваний заявил на телеконференции, что число подтвержденных случаев может возрасти по мере продолжения обследований, поскольку пассажиры с корабля «считаются подверженными высокому риску заражения».
По данным Центров, помимо 18 подтвержденных случаев, в Японии до эвакуации в США было зарегистрировано еще 10 американских пассажиров с симптомами, напоминающими пневмонию. Результаты обследований этих пациентов еще не подтверждены в Соединенных Штатах.
Также отмечается, более 750 пассажиров лайнера были эвакуированы в США, Южную Корею, Австралию, Гонконг, Израиль и Канаду.
Напомним, круизный лайнер The Diamond Princess поместили на двухнедельный карантин в порту Иокогама после того, как у одного из пассажиров, высадившегося в Гонконге, был обнаружен COVID-19, новый вид коронавируса вызывающий пневмонию.
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