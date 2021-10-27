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    08:01, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Коронавирус подтвердился у 1551 человека за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1551 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 132

    город Алматы - 230

    город Шымкент - 38

    Акмолинская область - 121

    Актюбинская область - 45

    Алматинская область - 88

    Атырауская область - 30

    Восточно-Казахстанская область - 90

    Жамбылская область - 26

    Западно-Казахстанская область - 47

    Карагандинская область - 152

    Костанайская область - 110

    Кызылординская область - 34

    Мангистауская область - 7

    Павлодарская область - 223

    Северо-Казахстанская область - 147

    Туркестанская область - 31


    Всего в стране выявлено 932688 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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