08:01, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
Коронавирус подтвердился у 1551 человека за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1551 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 132
город Алматы - 230
город Шымкент - 38
Акмолинская область - 121
Актюбинская область - 45
Алматинская область - 88
Атырауская область - 30
Восточно-Казахстанская область - 90
Жамбылская область - 26
Западно-Казахстанская область - 47
Карагандинская область - 152
Костанайская область - 110
Кызылординская область - 34
Мангистауская область - 7
Павлодарская область - 223
Северо-Казахстанская область - 147
Туркестанская область - 31
Всего в стране выявлено 932688 заболевших.