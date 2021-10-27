Коронавирус подтвердился у 1551 человека за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1551 заболевший с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 132

город Алматы - 230

город Шымкент - 38

Акмолинская область - 121

Актюбинская область - 45

Алматинская область - 88

Атырауская область - 30

Восточно-Казахстанская область - 90

Жамбылская область - 26

Западно-Казахстанская область - 47

Карагандинская область - 152

Костанайская область - 110

Кызылординская область - 34

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 223

Северо-Казахстанская область - 147

Туркестанская область - 31





Всего в стране выявлено 932688 заболевших.