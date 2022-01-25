Коронавирус: почти все регионы Казахстана - в «красной» зоне

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Коронавирус: почти все регионы Казахстана - в «красной» зоне
25 Января 2022 08:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 января, большинство регионов Казахстана находятся в «красной» зоне. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: ггг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В «желтой» зоне: Туркестанская область.
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