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Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»

20 Августа 2021 08:47
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Коронавирус: почти все регионы Казахстана остаются в «красной зоне»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 августа 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская область.

За последние сутки в Казахстане выявили 7348 заболевших коронавирусом, выздоровело 5886 человек.


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#Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК  
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