Коронавирус: Почему в Казахстане продолжают использовать гидроксихлорохин вопреки опыту ВОЗ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева объяснила, почему Казахстан не последовал опыту ВОЗ и США, которые отказались от использования гидроксихлорохина в лечении больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день наши клинические протоколы (а это 9-я редакция клинического протокола) не меняются не из-за того, что не знаем, чем лечить. А из-за того, что получается новая информация. И на сегодняшний день это заболевание имеет очень разнообразный патогенез», - сказала Динагуль Баешева во время онлайн-брифинга в СЦК.
Она подчеркнула, что используется не только международный, но и казахстанский опыт.
«У некоторых пациентов, которые «не идут» на других противовирусных препаратах, гидроксихлорохин оказывает хороший противовирусный эффект. Поэтому мы его используем не всем подряд, а с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей. Этот препарат очень широко используют и в Европе, и в США использовали, летальных исходов доказано, что нет», - отметила спикер.
«Но тяжелые больные погибали не от того, что использовали гидроксихлорохин. С учетом рисков и пользы для больного мы его используем в течение пяти дней. Мы видим достаточно хорошие результаты. Поэтому он у нас есть в протоколе», - заключила инфекционист.
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