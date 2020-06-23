Коронавирус: Почему в Казахстане продолжают использовать гидроксихлорохин вопреки опыту ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ведущий инфекционист РК Динагуль Баешева объяснила, почему Казахстан не последовал опыту ВОЗ и США, которые отказались от использования гидроксихлорохина в лечении больных коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день наши клинические протоколы (а это 9-я редакция клинического протокола) не меняются не из-за того, что не знаем, чем лечить. А из-за того, что получается новая информация. И на сегодняшний день это заболевание имеет очень разнообразный патогенез», - сказала Динагуль Баешева во время онлайн-брифинга в СЦК.

Она подчеркнула, что используется не только международный, но и казахстанский опыт.

«У некоторых пациентов, которые «не идут» на других противовирусных препаратах, гидроксихлорохин оказывает хороший противовирусный эффект. Поэтому мы его используем не всем подряд, а с учетом тяжести состояния и клинико-лабораторных показателей. Этот препарат очень широко используют и в Европе, и в США использовали, летальных исходов доказано, что нет», - отметила спикер.

«Но тяжелые больные погибали не от того, что использовали гидроксихлорохин. С учетом рисков и пользы для больного мы его используем в течение пяти дней. Мы видим достаточно хорошие результаты. Поэтому он у нас есть в протоколе», - заключила инфекционист.



