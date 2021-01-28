Коронавирус: почему людям нужно вакцинироваться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, с 1 февраля в Казахстане начинается вакцинация против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек. В этой связи директор филиала Национального центра общественного здравоохранения Научного центра гигиены и эпидемиологии (НЦГиЭ) имени Хамзы Жуматова Айнагул Куатбаева рассказала о том, почему вакцинация является одним из эффективных методов борьбы с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно вакцинация проводится против таких инфекций, которые представляют большое бремя: высокая заболеваемость, смертность, распространенность, отсутствие специфических препаратов для лечения. Когда от заболеваний в странах большие человеческие и экономические потери, ученые ищут меры для предупреждения распространения инфекций и для эффективного и безопасного лечения. Человечество за последние 100 лет не встречалось с такой пандемией коронавируса. Да, была эпидемия гриппа (в 2009-2010 годы – эпидемиологический сезон данного заболевания), однако она не протекала в таких темпах и масштабах. В связи с тем, что вакцинация проводится более 40 лет, у большинства людей есть иммунитет, что способствует снижению распространения. Кроме того, перед эпидемиологическим сезоном проводится очень активная разъяснительная кампания о необходимости вакцинации, соблюдения этикета кашля, соблюдения мер личной гигиены и так далее. Широкая доступность информации о текущей эпидемиологической ситуации и мер предупреждения, включая вакцинацию, – это основные инструменты стабилизации и снижения инфекций», - отметила эксперт.

В ходе беседы она также поведала о специфике производимых вакцин.

«На протяжении года мы переживаем последствия пандемии. В любом случае вакцинация – это один из безопасных и надежных методов предупреждения заболевания. Это очень эффективный метод защиты, который предотвращает заражение и заболевание до того, как человек сталкивается с вирусом. В настоящее время известна биологическая характеристика вируса, в том числе, каким образом он может проникать в организм, и каковы последствия после того, как он поражает клетки дыхательной и других систем.

Всемирная организация здравоохранения уже имеет список более 200 кандидатов вакцин. Среди них есть четыре казахстанских вакцины. В Казахстане на первом этапе вакцинация будет проводиться вакциной российского производства «Спутник V». В настоящее время налаживается производство вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Кампания вакцинации в Казахстане стартует с 1 февраля 2021 года», - сказала Айнагул Куатбаева.

В завершение беседы доктор пояснила, почему людям нужно вакцинироваться против коронавирусной инфекции.

«Вакцинации подлежат только те лица, у которых нет медицинских противопоказаний. В настоящее время в силу отсутствия доказательств безопасности среди детей и подростков до 18 лет, беременных и кормящих, до получения дополнительных научных данных они не могут получить прививки. Вакцины обеспечивают защиту общества за счет высокого охвата большого числа людей. Это будет способствовать уменьшению циркуляции вируса среди населения, прерывается путь передачи здоровому человеку, в результате чего исключается массовое заражение людей.

Прививаясь от коронавирусной инфекции, мы должны помнить, что одновременно помогаем избежать заболевания коронавирусной инфекцией нашим близким, коллегам, друзьям, соседям. Особенно тем, кто в настоящее время не может получить эту вакцину», - добавила Айнагул Куатбаева.





Ранее сообщалось , что в Казахстане 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения. В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

Вакцинация против коронавируса войдет в Национальный календарь прививок Казахстана.

Отметим, 21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V» в рамках реализации договоренностей между президентами Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, на базе комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз вакцин.

Как сообщил позже министр здравоохранения РК Алексей Цой, российской вакциной от коронавируса планируется вакцинировать порядка 10 млн казахстанцев. Первый этап вакцинации против коронавируса будет осуществляться за счет государства.

Что касается казахстанской вакцины QazCovid-In, то напомним , 4 декабря 2020 года Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил Главе государства Касым-Жомарту Токаеву о ходе разработки казахстанской вакцины против коронавирусной инфекции. Премьер-Министр сообщил о завершении 1-й и 2-й фаз клинических испытаний 29 ноября. При этом, по словам Аскара Мамина, не было зафиксировано побочных действий, а вакцина показывает высокую эффективность.

С 25 декабря в рамках 3-й фазы клинических испытаний привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.

26 января в ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить полноценную подготовку к вакцинации от коронавируса. Глава государства также отметил, что планирует привиться казахстанской вакциной.



