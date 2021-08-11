Коронавирус: по какому сценарию движется Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой поделился прогнозом по заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом эпидемиологической ситуации, распространения дельта-штамма и охвата вакцинацией, согласно оценочным прогнозам, мы движемся по оптимистичному сценарию. Следует отметить, что вакцинация оказывает положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию в стране, в этой связи акиматам регионов необходимо продолжить информационно-разъяснительную работу с населением по вопросам вакцинации», - отметил Алексей Цой на заседании Правительства.

Ранее А. Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в мире. По его словам, высокое количество случаев зарегистрировано в Америке – более 78 млн., Европе – более 60 млн., в странах Юго-Восточной Азии – более 38 млн., в странах Восточного Средиземноморья – более 12 млн.

Он также заявил о замедлении роста заболеваемости коронавирусной инфекции в августе. «В РК, в связи с выявлением дельта-штамма, в июле зарегистрирован подъем заболеваемости, но с начала августа отмечается замедление роста заболеваемости коронавирусной инфекцией и стабилизация эпидситуации по COVID-19 в городе Нур-Султане», - сказал Алексей Цой



