Коронавирус: первый случай заражения в Греции, возросло число заразившихся в Кувейте
АФИНЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Греция сообщила о первом случае заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на греческое издание ekathimerini.com.
По данным издания, заражение выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая недавно приехала из северной Италии. Министерство здравоохранения страны подтвердило, что ее семья будет помещена на карантин примерно на 14 дней.
В сообщениях говорится, что представители здравоохранения проводят экстренное совещание под председательством министра здравоохранения Василиса Кикилиаса в Афинах. Он должен будет отправиться в Салоники сегодня же после совещания.
Также в случае вспышки коронавируса власти страны собираются временно закрыть школы, университеты, театры, кинотеатры, спортивные и художественные центры.
Между тем, Gulf News отмечает, что в среду количество случаев заражения коронавирусом в Кувейте выросло до 25. Только за сегодня были зафиксированы 13 новых случаев. Все зараженные пациенты побывали в Иране.
Министерство здравоохранения Кувейта отмечает, что все пациенты, зараженные коронавирусом, находятся в стабильном состоянии на карантине.
В понедельник Управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановлении полетов в и из Южной Кореи, Таиланда и Италии, где наблюдается вспышка нового вируса.
Неутешительные новости пришли с круизного лайнера Diamond Princess, на котором, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостоянии Японии, заражение коронавирусом было обнаружено у еще 14 человек. Общее количество инфицированных на борту корабля уже составило 705 человек. Лайнер вот уже три недели стоит в порту японского города Ёокогама.
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