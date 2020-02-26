Коронавирус: первый случай заражения в Греции, возросло число заразившихся в Кувейте

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня Греция сообщила о первом случае заражения коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на греческое издание ekathimerini.com.

По данным издания, заражение выявлено в Салониках у 38-летней женщины, которая недавно приехала из северной Италии. Министерство здравоохранения страны подтвердило, что ее семья будет помещена на карантин примерно на 14 дней.

В сообщениях говорится, что представители здравоохранения проводят экстренное совещание под председательством министра здравоохранения Василиса Кикилиаса в Афинах. Он должен будет отправиться в Салоники сегодня же после совещания.

Также в случае вспышки коронавируса власти страны собираются временно закрыть школы, университеты, театры, кинотеатры, спортивные и художественные центры.

Между тем, Gulf News отмечает, что в среду количество случаев заражения коронавирусом в Кувейте выросло до 25. Только за сегодня были зафиксированы 13 новых случаев. Все зараженные пациенты побывали в Иране.

Министерство здравоохранения Кувейта отмечает, что все пациенты, зараженные коронавирусом, находятся в стабильном состоянии на карантине.

В понедельник Управление гражданской авиации Кувейта объявило о приостановлении полетов в и из Южной Кореи, Таиланда и Италии, где наблюдается вспышка нового вируса.

Неутешительные новости пришли с круизного лайнера Diamond Princess, на котором, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостоянии Японии, заражение коронавирусом было обнаружено у еще 14 человек. Общее количество инфицированных на борту корабля уже составило 705 человек. Лайнер вот уже три недели стоит в порту японского города Ёокогама.