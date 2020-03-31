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Коронавирус: первый город Германии обязал население надевать маски

Автор:  
Тимур Дюсекеев
31 Марта 2020, 15:07
Коронавирус: первый город Германии обязал население надевать маски

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Немецкий город Йена в Тюрингии вводит обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, став первым городом Германии, принявшим такие меры, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Кризисная группа города Йена решила постепенно ввести обязательство ношения масок, а также создать условия для выполнения этого обязательства», - говорится в сообщении города .

Ношение медицинских масок будет обязательным со следующей недели в магазинах Йены, в общественном транспорте и везде, где невозможно соблюдать минимальное расстояние друг от друга.

Город, где проживают 110 тыс. человек, обеспечивает масками медсестер, врачей, водителей общественного транспорта и других ключевых сотрудников.

Однако наладить поставки масок в аптеки власти пока не в состоянии, поэтому город обратился ко всем жителям с просьбой изготовить средства защиты самостоятельно.

Отметим, по данным Института изучения инфекционных заболеваний имени Роберта Коха, число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Германии увеличилось до 61 913, а количество погибших составило 583 человека.


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