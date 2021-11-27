+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны

27 Ноября 2021 08:23
Поделиться:
Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матриеа оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 ноября, в «красной» зоне осталась лишь Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
91 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане 90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ 1311 человек выздоровели от коронавируса в РК

В «желтой» зона: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская область.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистанская, Восточно-Казахстанская области.

Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинированы от COVID-19
91 случай пневмонии с признаками КВИ зафиксировали в Казахстане
90 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
1311 человек выздоровели от коронавируса в РК
Популярное
1 Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
2 Не выбрасывать деньги на ветер призвал главный санврач жителей СКО
3 Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
4 Двое студентов продавали несуществующую одежду в Алматы
5 Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
6 В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
Читайте также
905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Однозначно ревакцинироваться: столичные медработники рассказали о важности вакцинации
Нотариус переоформила на себя квартиру жительницы ВКО
Не выбрасывать деньги на ветер призвал главный санврач жителей СКО
Изменится статус двух пунктов пропуска на казахстанско-российской границе
Двое студентов продавали несуществующую одежду в Алматы
Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив