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Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны
27 Ноября 2021 08:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матриеа оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 ноября, в «красной» зоне осталась лишь Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19
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В «желтой» зона: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская область.
В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистанская, Восточно-Казахстанская области.
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