Коронавирус: Павлодарская область вышла из «красной» зоны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матриеа оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 ноября, в «красной» зоне осталась лишь Северо-Казахстанская область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19

В «желтой» зона: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская область.