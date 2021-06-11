Коронавирус: Павлодарская область перешла в «зелёную» зону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 11 июня, Павлодарская область перешла в «зелёную» зону, передает МИА «Казинформ».

В «красной» зоне находится г. Нур-Султан.

В «желтой» зоне: г. Алматы, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.



В «зелёной» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Павлодарская области и СКО.