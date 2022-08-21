Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Коронавирус отступает: 740 новых случаев ковида за сутки в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Августа 2022, 08:39
Коронавирус отступает: 740 новых случаев ковида за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 126,

в городе Алматы – 61,

в городе Шымкент – 8,

в Акмолинской области – 68,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 11,

в Жетысуской области - 6,

в Атырауской области – 16,

в ВКО – 10,

в Абайской области - 9,

в Жамбылской области – 10,

в ЗКО – 60,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области – 59,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 17,

в Павлодарской области – 51,

в СКО – 53,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 383 549 случаев.

20 августа сообщалось о 898 новых случаях заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Какие больницы и поликлиники построят в Астане