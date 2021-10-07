Коронавирус: откуда берутся «ковидные пальцы»

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Исследователи из Парижского университета полагают, что нашли истинную причину появления похожих на следы обморожения ранок на пальцах ног, а иногда и рук у заразившихся коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

По мнению специалистов, работа которых опубликована в издании British Journal of Dermatology, «ковидные пальцы» - это побочный эффект сопротивления организма вирусу. При этом они смогли выявить те участки иммунной системы, которые вызывают подобные симптомы.

Симптомы могут проявиться в любом возрасте, однако чаще всего страдают дети и подростки. Для одних все проходит безболезненно, другие жалуются на сильнейшую боль и зуд, язвы и опухоли.

Пораженные пальцы ног, а иногда и рук приобретают красноватый или фиолетовый оттенок. У некоторых людей возникают болезненные утолщения, иногда кожа становится грубой и шероховатой. Порой при этом выделяется гной. Симптомы могут сохраняться неделями, а то и месяцами.

Но часто у людей при этом не наблюдается других симптомов, которыми обычно сопровождается классический ковид, таких как постоянный кашель, повышенная температура, изменение или полная потеря вкуса и обоняния.

Отчего возникают эти симптомы?

Французские ученые обследовали 50 пациентов с подозрением на «ковидный палец» весной 2020 года и еще 13 пациентов со схожими по виду симптомами, не связанными с коронавирусной инфекцией, поскольку они были отмечены задолго до начала пандемии.

Результаты этих исследований, основанных на анализах крови и соскобов кожного покрова, говорят о том, что во всем могут быть виноваты два элемента иммунной системы, отвечающие за борьбу организма с вирусами.

Один из них - это антивирусный белок интерферон первого типа, а второй - антитело, которое по ошибке атакует не только вторгшийся в организм вирус, но и клетки собственного тела.

Определенную роль в возникновении «ковидных пальцев» играют и клетки, устилающие капилляры, по которым кровь поступает к пораженным участкам.

По словам британского ортопеда доктора Айвена Бристоу, ранки на пальцах, как, например, те, что возникают у людей с нарушением циркуляции крови или во время особо холодной погоды, со временем исчезают сами. Однако некоторым пациентам требуется специальный курс лечения, включающий мази и иные лекарственные препараты.

По словам доктора Бристоу, установление причины возникновения «ковидного пальца» поможет разработать новые методы лечения и более эффективно справляться с заболеванием.

Представитель Британской ассоциации дерматологов доктор Вероник Батай отмечает, что «ковидный палец» очень часто отмечался на ранней стадии пандемии, однако с появлением нынешнего варианта коронавируса «Дельта» стал встречаться реже.

Это может быть связано с тем, что многие люди уже вакцинировались или получили иммунитет, ранее переболев коронавирусом.

«Случаи проявления «ковидного пальца» после вакцинации намного более редки», - отмечает доктор Батай.

По ее словам, связанные с коронавирусной инфекцией проблемы с кожей могут проявляться уже после острой формы заболевания и даже у людей, у которых не было никаких других признаков коронавируса, так что связь симптомов «ковидного пальца» с ковидом не всегда очевидна.